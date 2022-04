PRODUKTION - Strandkörbe stehen am Ostseestrand für die neue Saison bereit und werden als Windschutz genutzt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa FOTO: Bernd Wüstneck Urlaubsregion Rostocker Tourismuszentrale zum Saisonauftakt optimistisch Von dpa | 26.04.2022, 13:54 Uhr

Nach zwei schwierigen Pandemie-Jahren ist der Saisonauftakt aus Sicht der Tourismuszentrale in Rostock und Warnemünde geglückt. „Nach einem überaus erfolgreichen Osterfest mit einem grandiosen Warnemünder Turmleuchten haben wir ein Zeichen gesetzt, sind gut in die diesjährige Sommersaison gestartet und gehen zusammen mit unseren Netzwerkpartnern zuversichtlich in den Sommer“, erklärte Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm am Dienstag.