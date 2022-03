Sprach- und Gesichtserkennung im Museum FOTO: Stefan Sauer Vorpommern-Rügen Roboterforschung am Ozeaneum: 1400 Besucher testen „Uli“ Von dpa | 30.03.2022, 06:58 Uhr | Update vor 54 Min.

„Uli“ hat einen wachen Blick, die Antworten auf viele Fragen und sogar etwas Humor. In den vergangenen Wochen wurde der Roboter im Ozeaneum in Stralsund getestet. Die zentrale Frage: Welche Aufgaben können derartige Systeme künftig in Museen übernehmen?