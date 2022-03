Schützenpanzer Puma FOTO: Philipp Schulze Rüstungsindustrie Rheinmetall wächst kräftig Von dpa | 17.03.2022, 11:49 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Bundesregierung will künftig Milliarden in die Bundeswehr investieren. Die Rüstungsbranche hierzulande erwartet Großaufträge. Rheinmetall rechnet schon in diesem Jahr mit einem kräftigen Umsatzplus.