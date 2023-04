Unter anderem der deutsche Radar-, Sensoren- und Luftverteidigungsspezialist Spezialist Hensoldt befindet sich im neuen ETF, mit dem Anleger in Aktien aus der Verteidigungsbranche investieren können. Foto: Lino Mirgeler/ dpa up-down up-down Geld verdienen mit Rüstungsfirmen Rendite und Risiko im Vergleich: Was taugt der erste ETF für Rüstungsaktien? Von Corinna Clara Röttker | 22.04.2023, 08:00 Uhr

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs boomt die Waffenindustrie. Anleger können an der Börse daran teilhaben: Erstmals gibt es in Europa einen ETF für Rüstungsaktien. Wie schätzen Experten die Renditeaussichten des Indexfonds ein und was gilt es sonst für Anleger zu beachten? Ein ETF-Check.