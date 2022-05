ARCHIV - Das Logo des französischen Autobauers Renault. Foto: Uli Deck/dpa FOTO: Uli Deck Autobranche Renault stellt Aktivität in Russland ein Von dpa | 16.05.2022, 12:55 Uhr

Die Franzosen verkaufen sämtliche Anteile an Renault Russland an die Stadt Moskau. Die hat schon genaue Pläne, welche Fahrzeuge unter neuer Eigentümerschaft in dem Traditionswerk vom Band rollen sollen.