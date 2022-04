Ein Warnsignal an Bord des «Dreamliner» habe Probleme mit der Kerosinpumpe gemeldet, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft Japan Airlines, wie der «Boston Globe» berichtete. Als Vorsichtsmaßnahme sei der in Boston am Donnerstag (Ortszeit) im US-Staat Massachusetts gestartete Flieger über Kanada umgekehrt und sicher wieder auf dem Logan International Airport in Boston gelandet. Gefahr habe nicht bestanden.