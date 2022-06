ARCHIV - Während der Corona-Pandemie ist das weltweite Privatvermögen gestiegen - allerdings profitieren davon nur einige wenige Superreiche. Foto: Silas Stein/dpa FOTO: Silas Stein Studie Privatvermögen auf Rekordhoch - Reichtum ungleich verteilt Von dpa | 09.06.2022, 07:34 Uhr

Trotz der Folgen der Corona-Krise sind die Menschen weltweit in der Summe so reich wie nie zuvor. Ein Teil des Vermögens ist allerdings im Besitz einiger weniger Superreicher - vor allem in einem Land.