Mehdorn habe bereits am Mittwoch seine Zusage gegeben, berichtet „Bild.de“ am Freitag weiter. Flughafen-Sprecher Ralf Kunkel wollte auf dpa-Anfrage die Informationen weder bestätigen noch dementierten. „Wir äußern uns nicht“, sagte Kunkel und verwies auf eine vorgezogene Pressekonferenz am Mittag.