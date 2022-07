Allerdings verglichen bisher 41 Prozent der Autofahrer nie oder nur selten die Kraftstoffpreise, wie eine repräsentative Umfrage im Rahmen der Studie ergab. Rund 43 Prozent tankten erst, wenn der Tank leer ist, und 40 Prozent steuerten immer dieselbe Tankstelle an.

ADAC will Spritpreise im Web, Regierung nicht

Angesichts dieser Ergebnisse forderte ADAC-Präsident Peter Meyer, dass die geplante Markttransparenzstelle ihre Daten über die Spritpreise nicht nur dem Bundeskartellamt, sondern allen Kunden sofort im Internet zugänglich machen müsse. Mit der neuen Einrichtung will die Regierung Licht in die Wettbewerbssituation auf dem Tankstellenmarkt bringen. „Wofür Markttransparenz? Doch nicht für das Kartellamt, sondern für den Verbraucher", forderte Meyer. Nur durch leichter zugängliche, aktuelle Informationen könne die Preismacht der Ölkonzerne von den Verbrauchern gebrochen werden.

Zurückhaltend auf die Veröffentlichungsforderungen reagierte dagegen Wirtschaftsstaatssekretär Bernhard Heitzer. „Ich glaube, das ist nichts Sinnvolles", sagte Heitzer, von 2007 bis 2009 selbst Kartellamtspräsident.

Zwar habe das Bundeskartellamt etwa durch die Genehmigung der Fusionen von Aral und BP sowie Shell und Dea im Jahr 2002 „indirekt dazu beigetragen, dass wir heute in dieser Situation stehen", sagte Heitzer. Es gebe im Internet aber bereits Spritpreis-Portale, und die Bundesregierung wolle diesen Markt nicht zerstören. Zudem würde den großen Ölkonzernen durch die Veröffentlichung die Abfrage der Spritpreise an den Tankstellen abgenommen, sagte Heitzer. Heftige Kritik an den Plänen für die Transparenzstelle kam vom Europachef des Ölkonzerns BP, Michael Schmidt. „Durch das geplante Gesetzesvorhaben werden die Benzin- und Dieselpreise nicht sinken", sagte er am Dienstag in Düsseldorf am Rande der Vorlage der Zahlen für das vergangene Jahr. Es handele sich um blinden, aber sehr kostenintensiven Aktionismus.