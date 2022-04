Aldi erhöhte bereits vor zwei Wochen die Preise für etwa 160 Artikel, eine Woche später verteuerten sich 20 weitere Artikel. Nun folgt eine weitere drastische Steigerung. FOTO: dpa/Rolf Vennenbernd Teuerungswelle beim Discounter Aldi erhöht ab Montag die Preise – Ernährungszuschlag gefordert Von dpa | 03.04.2022, 20:21 Uhr | Update vor 19 Min.

Discounter Aldi kündigt eine massive Preiserhöhung ab Montag an – die Konkurrenz könnte nachziehen. Was das für Verbraucher bedeutet und wer am stärksten betroffen ist.