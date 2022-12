Die Post hat große Probleme bei der Brief-Zustellung. Nun würde das Unternehmen gerne zwischen zwei Versand-Geschwindigkeiten unterscheiden. Foto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down Mit unterschiedlichen Preisen Post will Briefe zukünftig in zwei Geschwindigkeiten ausliefern Von dpa | 07.12.2022, 14:16 Uhr | Update vor 21 Min.

In der Schweiz und Österreich ist es schon so: Die Post will künftig gerne zwischen schnellen und langsamen Briefen unterscheiden - mit angepassten Preisen natürlich. Doch es gibt ein Hindernis.