Deutsche Post Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Dienstleister Post-Beschwerden: Behördenchef fordert Sanktionsmöglichkeit Von dpa | 22.10.2022, 04:36 Uhr

Nicht jeder Brief kommt in Deutschland pünktlich an - und manch einer gar nicht. Die Zahl der Beschwerden über die Post steigt. Die Bundesnetzagentur fordert jetzt mehr Befugnisse, um durchzugreifen.