Kurz bevor es zum Schlachthof geht, haben Puten in Deutschland nur wenig Platz im Stall. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will das ändern. Foto: dpa/Jaspersen

Neue Vorgaben zur Haltung Pläne von Cem Özdemir: So soll es bald nicht mehr in Puten-Ställen aussehen Von Dirk Fisser | 28.12.2022, 01:55 Uhr

Puten haben in deutschen Ställen nur wenig Platz. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will das ändern. Die Tierhalter nennen seine Pläne „Realitätsverweigerung“. Dabei geht Özdemir einen großen Kritikpunkt an der Putenhaltung aber gar nicht erst an.