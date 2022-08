Passen gut in die meisten Ohren und sitzen dort auch fest: Googles Pixel Buds Pro kommen ohne Haltebügel aus. Foto: Till Simon Nagel/dpa-tmn FOTO: Till Simon Nagel up-down up-down Konkurrenz für Airpods Pixel Buds Pro: Googles neue Ohrstöpsel im Test Von dpa | 22.08.2022, 05:22 Uhr

Sie sind ein Traum in korallrot mit stundenlanger Ausdauer. Doch können Googles neue Pixel Buds Pro auch in Sachen Funktion und Klang mit den Ohrstöpseln von Apple, Samsung und Co. mithalten?