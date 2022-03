Paypal-Logo FOTO: Paul Sakuma Finanzen Paypal klemmt Russland ab Von dpa | 05.03.2022, 16:21 Uhr | Update vor 17 Min.

Das inländische Geschäft in Russland hatte Paypal schon länger eingestellt, jetzt zieht sich der Bezahldienst gänzlich aus dem Land zurück. Noch können Menschen in Russland aber an ihr Geld kommen.