Bezahldienst Paypal Foto: Jeff Chiu/AP/dpa up-down up-down Online-Bezahldienst Paypal: Erlöse und Gewinn gesteigert - Chef tritt zurück Von dpa | 10.02.2023, 00:20 Uhr

Das Unternehmen verkündet nach US-Börsenschluss überraschend gute Zahlen und seine Gewinnprognose. Trotzdem stehen bei Paypal in diesem Jahr einige Veränderungen an - besonders in der Chefetage.