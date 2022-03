Apfelverarbeitung in der Mosterei FOTO: Bernd Wüstneck Landwirtschaft Obstanbau im Nordosten: Landesamt findet mehrere Schädlinge Von dpa | 25.03.2022, 14:40 Uhr | Update vor 9 Min.

Gleich mehrere Insekten könnten den Obstbauern im Nordosten das Leben schwer machen. In diesem Winter sind an Proben von Apfelbäumen die Eier des Apfelblattsaugers, der Kommaschildlaus und der Blutlaus am häufigsten festgestellt worden, wie das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Freitag in Rostock mitteilte. Für die Analyse wurden demnach 1760 Holzstücke von Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäumen untersucht.