Wirtschaft Norwegischer Aker-Konzern steigt in Offshorewind-Markt ein Von dpa | 27.02.2022, 08:54 Uhr

Windkraftanlagen mit 7,8 Gigawatt Leistung sind in deutschen Meeren installiert. Bis 2045 sollen es nach dem Willen der Bundesregierung mindestens 70 werden. Ein norwegisches Unternehmen will an dem erwarteten Boom teilhaben.