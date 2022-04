Tastatur FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Digitalisierung Nordosten zurückhaltender bei der Internetnutzung Von dpa | 19.04.2022, 11:56 Uhr | Update vor 30 Min.

Die Menschen im Nordosten sind zurückhaltender bei der Internetnutzung als der Bundesdurchschnitt. Beispielsweise seien nur 36,4 Prozent der Befragten im Nordosten 2021 in einem sozialen Netzwerk aktiv gewesen, teilte das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern auf Basis des jährlichen Mikrozensus am Dienstag in Schwerin mit. Das Statistische Bundesamt gibt diese Quote für ganz Deutschland mit 47 Prozent an. Auch insgesamt sind der Statistik zufolge im Bundesvergleich etwas weniger Menschen hierzulande online. Mit 92,3 Prozent lag der Anteil in Mecklenburg-Vorpommern 1,5 Prozent unter dem Durchschnitt aller Länder.