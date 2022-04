ARCHIV - Eine Taube sitzt auf dem Dach eines Hotels. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Tourismus Nord-Tourismus im Februar deutlich unter Vor-Corona-Niveau Von dpa | 25.04.2022, 11:34 Uhr

Der Tourismus im Norden ist auch im Februar 2022 hinter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit zurückgeblieben. Wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte, kamen 289.000 Übernachtungsgäste in Schleswig-Holstein an. Das sind mehr als fünfmal so viel wie im gleichen Vorjahresmonat (52.000). Damals hatte für Privatreisende allerdings ein Beherbergungsverbot gegolten. Gegenüber dem Spitzen-Februar 2020, der noch nicht von der Corona-Pandemie geprägt war, ist das aber ein Rückgang um rund 30 Prozent.