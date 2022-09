Vom internationalen Konzern bis zum landwirtschaftlichen Betrieb: Diese Unternehmen haben im ersten Halbjahr 2022 Coronahilfen in Niedersachsen erhalten. Foto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Tui, Meyer Werft und Co. Corona-Hilfen: An diese Firmen flossen die Millionen in Niedersachsen Von Dirk Fisser | 19.09.2022, 12:34 Uhr

Fast eine Milliarde Euro an Corona-Hilfen sind im ersten Halbjahr 2022 an Unternehmen in Niedersachsen ausgeschüttet worden. Jetzt hat die NBank die Empfänger der Gelder veröffentlicht: Unter den 4500 Namen sind auch bekannte Größen wie die Tui AG oder die Meyer Werft.