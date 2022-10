So oder so ähnlich könnte es in diesem Jahr auf vielen Apfelplantagen aussehen: Obstbauern lassen ihre Äpfel verrotten, weil sich die Ernte der Früchte nicht lohnt. Foto: Imago Images / Panthermedia up-down up-down Energiekrise Warum Obstbauern im Alten Land ihre Äpfel verrotten lassen Von Dirk Fisser | 13.10.2022, 13:42 Uhr

So etwas hat Obstbauer Claus Schliecker aus dem Alten Land auch noch nicht erlebt: Obwohl er eine Rekordernte einfahren könnte, lohnt sich das Pflücken für ihn in diesem Herbst nicht. Er wird viele Äpfel am Baum verfaulen lassen müssen. Uns erklärt er, warum. Und was bedeutet das für Verbraucher?