Neuer Galeria-Chef will Sortimente regionalisieren Von dpa | 21.07.2023, 07:45 Uhr

Teure Marken in Bad Homburg, familienfreundliche Preise in Köln-Nippes: Der neue Galeria-Chef will die Sortimente der Kaufhäuser umschmeißen. Dabei setzt er vor allem auf gehobene Marken.