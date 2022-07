Immerhin 300 Kunden aus ganz Deutschland folgten vorige Woche der Einladung ins Osnabrücker Land zur Vorführung von Rabe-Maschinen beim Feldeinsatz. Das war ganz nach dem Geschmack des neuen Eigentümers der Marke Rabe, Patrick Besson. „An der Qualität der Produkte von Rabe gab es eigentlich nie einen Zweifel“, sagte er unserer Zeitung. Allerdings habe es vor seinem Einstieg am Service gemangelt. „Dadurch hat der Ruf bei den Kunden gelitten“, sagte Besson, Geschäftsführender Gesellschafter der Grégoire-Besson GmbH mit Sitz in Bad Essen.

Die französische Grégoire-Besson-Gruppe hatte die damalige Firma Rabe Agri im September 2011 nach der letzten der drei Insolvenzen übernommen. Das Werk in Bad Essen ist das einzige der Gruppe in Deutschland. Fünf gibt es in Frankreich, eines in Italien. Die Firmengruppe ist spezialisiert auf Herstellung und Vertrieb von Landmaschinen für die Bodenbearbeitung und hat rund 500 Mitarbeiter.

180 von ihnen sind bei Rabe beschäftigt. Zunächst habe der neue Eigentümer vor allem die Verwaltung ausgedünnt und so rund 40 Arbeitsplätze gestrichen, sagte der kaufmännische Leiter Dietrich von Heimburg. In gleichem Ausmaß seien aber neue Stellen in Produktion und Service geschaffen worden. Das Personal in Bad Essen solle noch weiter aufgestockt werden.

Besson begründete das vor allem mit der Service-Orientierung. Aber auch die in der Insolvenz stark gedrosselte Produktion sei deutlich erhöht worden, hieß es. Verkaufsleiter Hartmut Bock erklärte, die Produktion von Pflügen sei binnen eines Jahres verdoppelt worden. 2012 werde man etwa 700 Pflüge absetzen.

Mit rund 800 Mitarbeitern war das Rabe-Werk in Deutschland einmal führender Hersteller von Maschinen zur Bodenbearbeitung. „Heute gehören wir nicht mehr zur ersten Reihe, aber wir wollen wieder dorthin zurück“, sagte Bock. Außer Pflügen produziert das Werk in Bad Essen vor allem Kreiseleggen. Neu im Angebot bei Rabe für Deutschland sind Düngerstreuer des französischen Herstellers Sulky, mit dem Grégoire-Besson schon lange zusammenarbeitet.

Aus Sicht von Patrick Besson bot der Erwerb des insolventen Unternehmens Rabe eine gute Gelegenheit, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Zudem habe seine Firmengruppe die Produktionskapazität aufstocken wollen. Zur Ertragssituation in Bad Essen sagte der Eigentümer, er sei zuversichtlich, bald schwarze Zahlen erreichen zu können. Das Umsatzziel für 2012 gab er mit 21 Millionen Euro an. Für 2013 plane er mit einem Zuwachs von 25 Prozent gegenüber 2012.