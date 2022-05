Der Rasende Roland fährt in den Bahnhof Binz ein. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer Verkehrsbetriebe Nahverkehr in MV bereitet sich auf 9-Euro-Ticket vor Von dpa | 20.05.2022, 09:01 Uhr

Kurz vor der Entscheidung über das 9-Euro-Ticket auf der Bundesratssitzung am Freitag zeigen sich die Nahverkehrsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern vorbereitet auf die geplante Sonderaktion - aber auch etwas besorgt über ein möglicherweise hohes zusätzliches Passagieraufkommen. „Wir werden das 9-Euro-Ticket ab dem 23. Mai verkaufen, einmal in den Bussen als Papierfahrschein oder als Handyticket“, sagte der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim, Stefan Lösel, der Deutschen Presse-Agentur. Wenn das günstige Monatsticket in der Region zu stark genutzt werde, drohe eine Überfüllung des normalen Linienverkehrs.