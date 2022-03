Hamburger Flughafen FOTO: Christian Charisius Streiks Nach Warnstreik lange Schlangen am Hamburger Flughafen Von dpa | 16.03.2022, 10:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem Warnstreik der Luftsicherheitskräfte ist der Andrang am Hamburger Flughafen am Mittwoch groß. „Wer heute fliegt, sollte wirklich viel Zeit mitbringen“, sagte eine Sprecherin am frühen Morgen. Schon jetzt gebe es vor der Sicherheitskontrolle lange Schlangen mit deutlich längeren Wartezeiten als 45 Minuten.