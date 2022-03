Ölpreise FOTO: Jacob Ford Rohstoffpreise Nach US-Importverbot: Ölpreise steigen deutlich Von dpa | 08.03.2022, 19:11 Uhr | Update vor 29 Min.

Am Dienstag kündigte US-Präsident Biden an, dass die USA kein Rohöl aus Russland mehr importieren werden. Das macht sich nun auch in den Preisen bemerkbar - sie ziehen erneut stark an.