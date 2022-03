Schweinezuchtanlage Alt Tellin FOTO: Stefan Sauer Tiere Nach Großfeuer: Tierschutzbund fordert Aus für Riesenställe Von dpa | 29.03.2022, 13:28 Uhr | Update vor 41 Min.

Ein Jahr nach dem Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) hat der Tierschutzbund Deutschland ein bundesweites Verbot solcher Anlagen gefordert. Das Feuer habe gezeigt, dass Tiere aus derart großen Anlagen im Brandfall niemals evakuiert werden könnten, teilte der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern des Tierschutzbundes am Dienstag in Demmin mit. Im Fall von Alt Tellin sei „das Horrorszenario“ mit Zehntausenden verbrannten und erstickten Tieren durch unzureichende Brandschutzmaßnahmen billigend in Kauf genommen worden.