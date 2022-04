Chancen für Windkraft-Ausbau auf See FOTO: Bernd Wüstneck Schiffbau MV-Werften: Insolvenzverwalter nach Bieterrunde optimistisch Von dpa | 11.04.2022, 18:33 Uhr | Update vor 11 Min.

Der Insolvenzverwalter der MV-Werften ist zuversichtlich, für die beiden verbliebenen Standorte des Unternehmens geeignete Abnehmer zu finden. Er peile eine Entscheidung für Ende Mai 2022 an, teilte Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Montag in Hamburg mit. Am vergangenen Freitag war eine erste weiche Frist für die Abgabe von Interessensbekundungen ausgelaufen.