Kriminalität Mutmaßlicher Haupttäter bei Betrug in Belgien gefasst Von dpa | 19.05.2022, 17:11 Uhr

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter in einem umfangreichen Betrugsfall mit Hausbooten und Ferienwohnungen gefasst. Wie ein Sprecher der Neubrandenburger Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte, wurde der 39-jährige Mann Ende April durch Zielfahnder in Belgien gefasst und inzwischen nach Deutschland überstellt.