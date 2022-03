Multifunktionsgeräte Test Flaschendurcker Drucker Tinte Patronen FOTO: Stiftung Warentest Drucker ohne Tinten-Haken Multifunktionsgeräte-Test: Die „Flaschendrucker“ kommen Von dpa | 21.03.2022, 14:16 Uhr | Update vor 1 Std.

Tinte aus der Flasche? Ist die normalerweise nicht in Patronen, wenn es um Drucker geht? Das war lange Zeit so, aber es bahnt sich eine Zeitenwende an.