Gülle FOTO: Philipp Schulze Wirtschaft Müffeln ist wieder erlaubt Von dpa | 23.02.2022, 15:17 Uhr | Update vor 24 Min.

Puh, das müffelt hier aber! Das denkt man im Frühjahr manchmal, wenn man an einem Feld vorbeikommt. Der Grund: Im Frühjahr beginnt die Zeit, in der Landwirte die Gülle auf ihren Ackern verteilen. Gülle besteht unter anderem aus Urin und Kot von Nutztieren wie Schweinen oder Kühen. Das klingt fies. Aber das Gemisch lässt die Pflanzen auf den Feldern besser wachsen und hilft so den Landwirten.