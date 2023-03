Warnstreik am Münchner Flughafen Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Streik Münchner Flughafen: Kein Verkehr am Sonntag und Montag Von dpa | 23.03.2023, 17:08 Uhr

Auch in München legen Warnstreiks den Betrieb am Flughafen lahm - sogar schon am Wochenende. Etwa 200.000 Passagiere sind betroffen. Der Flughafenchef hält die Aktionen für überzogen und unverhältnismäßig.