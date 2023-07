Frauen in Führungspositionen Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Arbeitswelt Morgens Chefin, nachmittags Mama: Führung in Teilzeit Von dpa | 26.07.2023, 11:15 Uhr | Update vor 22 Min.

Wer Karriere machen will, muss 24/7 erreichbar sein, Überstunden schieben und das Privatleben hintanstellen: An diesem Klischee wird derzeit in vielen Firmen gerüttelt.