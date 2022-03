Börse in Tokio FOTO: RODRIGO REYES MARIN Putins Krieg Mögliches Russland-Öl-Embargo: Asiatische Börsen brechen ein Von dpa | 07.03.2022, 03:53 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Invasion Russlands in die Ukraine bereitet inzwischen auch den Anlegern in Asien Sorge. Sowohl in Japan als auch in China sacken die Aktienmärkte kräftig ab.