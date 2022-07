Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa FOTO: Fredrik von Erichsen up-down up-down Börse in Frankfurt Moderate Verluste am Aktienmarkt nach Vortageserholung Von dpa | 08.07.2022, 09:25 Uhr

Nach der beschleunigten Vortageserholung hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung den Rückwärtsgang eingelegt. Im Fokus steht der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag, der neue Indizien liefern könnte, wie es um die Konjunktur in den Vereinigten Staaten bestellt ist.