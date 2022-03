Geld FOTO: Patrick Pleul Handel Modehändler About You wächst kräftig: Verlust wird größer Von dpa | 29.03.2022, 09:20 Uhr | Update vor 16 Min.

Der Online-Modehändler About You ist im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig gewachsen. Angekurbelt durch Investitionen stieg der Umsatz 2021/22 (per Ende Februar) um 48,3 bis 50,5 Prozent auf 1,730 Milliarden bis 1,755 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen in Hamburg mitteilte. Die hohen Ausgaben für Kundengewinnung, den Onlineshop und das Produktsortiment führten dabei zu einem höheren Verlust. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) betrug minus 60 bis minus 70 Millionen Euro, was im günstigsten Fall besser ausfallen dürfte als vom Unternehmen prognostiziert. Im Vorjahr lag der Verlust bei 35,5 Millionen Euro.