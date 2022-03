Sendemast für Mobilfunk FOTO: Patrick Pleul Wirtschaft Ministerium zu 5G: Grenzwerte eingehalten Von dpa | 06.03.2022, 15:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Beim schnellen Mobilfunkstandard 5G halten Sendeanlagen laut Verbraucherschutzministerium die Grenzwerte zum Schutz der Gesundheit ein. Zu diesem Ergebnis komme ein vom Landesamtumweltamt beauftragtes Untersuchungsvorhaben, teilte das NRW-Ministerium am Sonntag in Düsseldorf mit. Unter Federführung des Institutes für Hochfrequenztechnik der RWTH Aachen sei festgestellt worden, dass die Grenzwerte für die elektrischen und magnetischen Felder an allen untersuchten Sendeanlagen eingehalten wurden.