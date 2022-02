Bernd Althusmann FOTO: Moritz Frankenberg Wirtschaft Minister: Unterlagen für LNG-Terminal Stade bis Ostern Von dpa | 28.02.2022, 13:40 Uhr | Update vor 35 Min.

Nach der Ankündigung der Bundesregierung zum raschen Bau zweier Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) die Bedeutung des Standortes Stade unterstrichen. „Stade ist das Projekt, das am weitesten vorangeschritten ist. Noch bis Ostern werden die Planfeststellungsunterlagen eingereicht“, sagte er am Montag am Rande eines Besuchs am Stader Standort der Deutschen Presse-Agentur.