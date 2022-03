Miele erzielt 7,5 Prozent Umsatzplus FOTO: Foto: Miele Hausgeräteproduzent Miele stellt Lieferungen nach Russland ein Von dpa | 16.03.2022, 16:42 Uhr | Update vor 45 Min.

Der Hausgeräteproduzent Miele hat die Lieferung von Waren nach Russland bis auf weiteres eingestellt. Ausgenommen seien Produkte für die medizinische Versorgung, teilte das Familienunternehmen mit Sitz in Gütersloh am Mittwoch mit. Die Arbeitsplätze von 230 Vertriebsmitarbeitern in Russland und deren Bezahlung sei dennoch für das nächste halbe Jahr gesichert, hieß es. In der Ukraine arbeiten 54 Menschen im Vertrieb für Miele.