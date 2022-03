Breitbandmessung FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Zu langsames Internet Messungen belegen Defizite im heimischen Netz Von dpa | 21.03.2022, 11:42 Uhr | Update vor 53 Min.

Gutes Internet hat seinen Preis - je mehr ein Haushalt zahlt, desto besser ist die Leistung. So zumindest ist die Theorie. Aber in der Praxis ist teures Festnetz manchmal erstaunlich langsam - weil der Provider nicht das liefert, was er verspricht.