Umfrage Mehrheit in Deutschland rechnet mit weiter steigenden Preisen Von dpa | 02.06.2023, 12:09 Uhr

Die Inflation ist in den letzten Monaten etwas zurückgegangen, doch die meisten Menschen in Deutschland glauben nicht an eine dauerhafte Entspannung.