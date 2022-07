Eine Passagiermaschine der Lufthansa steht auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens. Foto: Boris Roessler/dpa FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Luftverkehr Lufthansa streicht zum Warnstreik nahezu komplettes Programm Von dpa | 26.07.2022, 12:43 Uhr

Wegen des Warnstreiks am Boden fallen am Mittwoch nahezu alle Lufthansa-Flüge in Deutschland aus. Der Ausstand werde noch längere Auswirkungen haben, warnt die Airline.