Wirtschaft Lübesse: Bau für emissionsfreies Gasspeicherkraftwerk Von dpa | 04.03.2022, 21:40 Uhr

In Lübesse nahe Schwerin haben die Bauarbeiten für das laut Wirtschaftsministerium erste emissionsfreie Gasspeicherkraftwerk im industriellen Maßstab begonnen. „Mit der ersten kommerziellen Energiefabrik im industriellen Maßstab in Mecklenburg-Vorpommern kann ein neues Kapitel in der grünen Energieversorgung aufgeschlagen werden“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer am Mittwoch in dem Ort im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Das Ministerium unterstützt das Modellprojekt mit bis zu 15 Millionen Euro.