LNG-Terminal in Stade: Planung im Turbo-Tempo Von dpa | 13.04.2022, 02:28 Uhr

Das Ziel der Unabhängigkeit von russischem Erdgas befeuert die Planungen für LNG-Terminals in Deutschland. Was jahrelang vor sich hindümpelte, soll nun in Rekordgeschwindigkeit umgesetzt werden.