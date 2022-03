Die Bohrinsel Mittelplate im Wattenmeer. FOTO: imago images/blickwinkel Spannungen mit Russland Lindner für verstärkte Öl- und Gasförderung in der Nordsee Von dpa | 13.03.2022, 18:27 Uhr

Keine neue Öl- und Gasförderung in der Nordsee - so steht es im Koalitionsvertrag. Die FDP will das nun ändern, um unabhängiger von Importen aus Russland zu werden.