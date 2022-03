Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Leichte Verluste im Dax - Russland setzt Krieg fort Von dpa | 01.03.2022, 09:50 Uhr | Update vor 13 Min.

Der Dax hat am Dienstag seine Verlustserie unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs fortgesetzt. Die Abschläge hielten sich am Morgen jedoch in Grenzen.