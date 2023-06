Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Leichte Verluste im Dax - Anleger bleiben vorsichtig Von dpa | 06.06.2023, 09:22 Uhr

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich auch am Dienstag zurückgehalten. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 15.940,85 Punkte, nachdem er tags zuvor um gut 0,5 Prozent nachgegeben hatte. Der MDax fiel am Dienstagvormittag um 0,3 Prozent auf 27.028,42 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,3 Prozent abwärts.