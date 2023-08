Börse in Frankfurt Leichte Erholung am deutschen Aktienmarkt Von dpa | 21.08.2023, 09:52 Uhr | Update vor 14 Min. Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down

Nach vorbörslicher Unsicherheit hat sich der deutsche Aktienmarkt nach Handelsbeginn am Montag leicht positiv entwickelt. Der deutsche Leitindex Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,38 Prozent auf 15.632,80 Punkte. Er erholte sich damit etwas von seiner Schwäche in der Vorwoche.