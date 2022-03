Lanxess Logo FOTO: Jan Woitas Wirtschaft Lanxess erreicht 2021 trotz höherer Kosten Gewinnerwartungen Von dpa | 11.03.2022, 08:39 Uhr | Update vor 22 Min.

Der Chemiekonzern Lanxess hat zum Jahresende 2021 hin die hohen Kosten für Rohstoffe, Energie und Transport noch deutlicher zu spüren bekommen. Hinzu kamen höhere Sonderkosten. So blieben im Schlussquartal vom Umsatz noch 10,2 Prozent als bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) hängen, wie das Unternehmen am Freitag in Köln mitteilte. Zum Vergleich: In den ersten neun Monaten lag die Marge noch bei 14,6 Prozent.